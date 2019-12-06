شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسحق النجوم 6 / 1 في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا علي النجوم 6/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر ، أحرز أهداف بيراميدز كل من دودو الجباس هدفين في الدقيقتين " 19 و 56 " وإبراهيم حسن في الدقيقة 44 ، ومحمود السيد مدافع النجوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69 وعبد الله بكري في الدقيقة 75 ، وأخيرا جون انطوي في الدقيقة 84 ، بينما احرز هدف النجوم الوحيد نادر الطويلة في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

بدأ فريق النجوم التسجيل عن طريق نادر الطويلة في الدقيقة 14 من ركلة حرة، لينتفض فريق بيراميدز علي مدار الشوطين ويسيطر علي احداث المباراة ، ليحرز لاعبوه 5 أهداف ويضع محمود السيد مدافع النجوم هدفا في مرماه، بخلاف الأهداف التي أضاعها لاعبو بيراميدز، ليتأهل الأخير لدور الـ 16 في كأس مصر.

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