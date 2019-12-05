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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
يلتقي منتخب السعودية ضد منتخب البحرين في اللقاء الذي يجمع بينهما في نهائي بطولة كأس الخليج العربي.
وتأهل منتخب البحرين للمباراة النهائية بعد تخطي المنتخب العراقي في نصف النهائي، بعد مباراة ماراثونية انتهت في الوقت الأصلي والإضافي، بهدفين لكل فريق، والوصول إلي ركلات الترجيح، والتي انتهت بفوز المنتخب البحريني بنتيجة 5-3.
بينما تأهل الأخضر السعودي للمباراة النهائية بعد الفوز على قطر بهدف نظيف دون رد، سجله عبد الله الحمدان.
موعد مباراة السعودية والبحرين
وتقام مباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد الخلفية الدولي.
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