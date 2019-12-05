شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الحمدان يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة السعودية و قطر والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 حصل المهاجم الدولي السعودي الشاب عبدالله الحمدان على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه منتخب السعودية أمام نظيره منتخب قطر في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب نادي الوكرة الدولي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خليجي 24 المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع المنتخب السعودي تحقق فوزا هاما علي حساب نظيره منتخب قطر بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خليجي 24 ليتاهل رسميا للمباراة النهائية. ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب البحرين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة بعد أن تغلب الأخير علي حساب نظيره منتخب العراق بركلات الترجيح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله الحمدان يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة السعودية و قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.