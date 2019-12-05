شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لـ أرسنال أمام برايتون في البريميرليج والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 يستضيف نادي ارسنال نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

حيث جاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى : بيرند لينو . خط الدفاع : هيكتور بيليرين، سوكراتيس، ديفيد لويز، سياد كولاسينيتش. خط الوسط : جرانيت شاكا، لوكاس توريرا، جوي ويلوك، مسعود أوزيل . Advertisements خط الهجوم : أليكساندر لاكازيت، أوباميانج. بينما جاء تشكيل برايتون كالتالي: حراسة المرمى : ماثيو ريان . خط الدفاع : أدم ويبستر، لويس دانك، دان بيرن . خط الوسط : دايفي بروبر، أرون موي، دالي ستيفنز، باسكال جروس . خط الهجوم : ستيفن الزيت، نيل موباي، أرون كونولي . ويحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 19 نقطة ، بينما يتواجد برايتون المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة .

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