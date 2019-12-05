البحرين تعبر العراق إلى نهائي كأس الخليج

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البحرين قدما أداءا قويا أمام العراق تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بوزه على نظيره العراقي 5-3، في المباراة التي انتهى وقتيها الأصلي والإضافي 2-2.. سجل للعراق مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18)، وهدفي البحرين عبدالله الهزاع (14) ومحمد جاسم مرهون (45+2). Advertisements وفي الركلات الترجيحية سجل للبحرين محمد الحردان وجاسم الشيخ ومحمد جاسم مرهون وتياغو أوغستو وعلي مدن، فيما سجل للعراق علي فايز وضرغام إسماعيل وابراهيم بايش، وأضاع محمد قاسم بتسديده الكرة خارج المرمى. وتواجه البحرين الفائزة من مباراة السعودية وقطر في نهائي كأس الخليج العربي الأحد المقبل باستاد خليفة الدولي في الدوحة.

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