هل يدخل حكيمي القفص الذهبي قريباً؟

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هل يدخل أشرف حكيمي القفص الذهبي قريباً؟

أكدت الممثلة الإسبانية من أصول عربية هبك أبوك خططها بالزواج من نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني أشرف حكيمي. ويرتبط الثاني بعلاقة حب قوية وينتظر أن يرزقا قريباً بمولود.

من المعروف أن نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي، تجمعه علاقة حب قوية بالممثلة الإسبانية من أصول عربية هبة أبوخريص بنسليمان والمعرفة فيناً باسم هبة أبوك. ويحرص الثنائي على التعبير عن حبهما عبر عدة منشورات على حسابهما الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن قصة حب هذا الثنائي ستتوج ربما بالزواج، فقد اعترفت هبة أبوك بأنه كانت لديها خطط للزواج من صديقها أشرف حكيمي، وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "هناك شيء ما، لقد كان هناك شيء ما...لن أقول ما هو فهذه الأشياء الحميمية لا نتحدث عنها".

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وعند السؤال عما إذا كان هناك عرض للتقدم بالزواج بها من طرف أشرف حكيمي، أكدت هبة أبوك من دون تردد "بالطبع". كما لم تخف الممثلة التي شاركت في عدة أفلام سعادتها الكبيرة بالحمل. وقالت في هذا الصدد: "إنه لا يتوقف عن النمو، ففي كل يوم ينمو بشكل أسرع وأسرع".

من جهة أخرى، يواصل أشرف حكيمي تألقه اللافت هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند، إذ هز الدولي المغربي الشباك في أكثر من مرة كما ساعد الفريق الألماني على الظفر بعدة نقاط مهمة، في سعيه نحو تحقيق الألقاب نهاية الموسم.

يشار إلى أن أشرف حكيمي، يقضي موسمه الثاني مع بوروسيا دورتموند معاراً من فريق ريال مدريد. ويتوقع عودة حكيمي إلى "الميرنغي" نهاية الموسم الحالي، وذلك رغم رغبة بوروسيا دورتموند في التعاقد مع اللاعب الواعد، حسب ما أورد صحيفة "ماركا" الإسبانية.