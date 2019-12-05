انت الان تتابع خليجي 24.. السعودية تسقط قطر وتبلغ النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجوم المنتخب السعودي شكل ضغطا على دفاع قطر

بلغت السعودية المباراة النهائية لبطولة كاس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" بفوزها، الخميس، على قطر الدولة المضيفة 1-صفر.

وكانت البحرين قد تغلبت على العراق بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) في وقت سابق الخميس، وستقام المباراة النهائية الأحد المقبل.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها السعودية المباراة النهائية بعد أعوام 2009 و2010 و2014، كما ثأر "الأخضر" لخسارته أمام "العنابي" 1-2 في نهائي خليجي 22 في الرياض في ديسمبر 2014.

ونجح المنتخب السعودي في افتتاح التسجيل من كرة سهلة مررها سلطان الغنام من اليمين ليستغل عبد الله الحمدان تأخر خروج حارس قطر من مرماه، فخطف الكرة برأسه بجوار القائم الايسر داخل الشباك.

وحاول المنتخب القطري تعديل النتيجة، فتوغل بدرو وسدد كرة قوية فوق العارضة (33)، ومرر عبد الكريم حسن كرة من اليسار باتجاه عبد العزيز حاتم داخل المنطقة سددها الأخير بجوار القائم الايسر (43).

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وتصدى القائم الأيمن السعودي لهدف التعادل القطري من ركنية سددها عبد العزيز حاتم مباشرة مرت من القرني واصطدمت بالقائم الأيمن ثم بجسم الحارس (63).

ودفع مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز بالمهاجمين إسماعيل محمد ومحمد مونتاري بدلا من الظهير الأيمن بدرو ولاعب الارتكاز سالم الهاجري لتعزيز الجبهة الهجومية في ربع الساعة الأخير.

وكاد المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني وسط الضغط القطري من هجمة مرتدة سريعة بدأها محمد كانو من اليمين قبل أن يطلق كرة قوية اصطدمت بأعلى القائم الأيسر وارتدت إلى ياسر الشهراني سددها قوية تصدى لها الحارس القطري (83).

ورمى المنتخب القطري في كل ثقله في الدقائق الخمس الأخيرة ، لكن صلابة الدفاع السعودي حالا دون وصوله الى مرمى السعودية.