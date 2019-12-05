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برشلونة يجهز عرضاً خياليا لخطف مبابي!

يرى تقرير صحفي أن برشلونة سينزل بكل قوته من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي. النادي الكتالوني يستعد لتقديم عرض ضخم للظفر بخدمات "الجوهرة" الفرنسية، فيما يحاول الفريق الباريسي الحفاظ على نجمه الواعد.

ذكر برنامج "التشيرينغيتو" أن فريق برشلونة يجهر لعرض ضخم، من أجل الظفر بخدمات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وأضاف أن النادي الكتالوني سيقدم 120 مليون يورو بالإضافة إلى كل من أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي، بهدف إقناع إدارة النادي الباريسي بالتخلي عن "الجوهرة" الفرنسية.

وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أن برشلونة مهتم جداً بمبابي، حيث يشتغل الفريق الإسباني من الآن على هذه الصفقة، وأردف أن "البلوغرانا" يضع ضم الدولي الفرنسي الشاب كأولوية قصوى له بهدف تعويض لويس سواريز، الذي تقدم في السن.

من جهة أخرى، تابع نفس المصدر أن كيليان مبابي ينوي الانتقال فقط إلى ريال مدريد، لاسيما وأن الفريق الملكي يسعى بقوة لضم النجم الشاب، الذي يُتوقع أن يصبح قريباً أحسن لاعب في عالم كرة القدم.

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وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت قبل أيام إلى أن مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان حريص للغاية على التعاقد مع كيليان مبابي، والذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2020.

ولا يريد باريس سان جيرمان السماح لمبابي بالرحيل عن الفريق، إذ يعد النجم الشاب من أهم أعمدة مشروع الفريق الفرنسي. ويضغط باريس سان جيرمان لتمديد عقد اللاعب وقطع الطريق على ريال مدريد، حسب ما أورد صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

الجدير ذكره أن كيليان مبابي، عاد قبل أسابيع إلى المستطيل الأخضر بعد تعرضه إلى إصابة قوية. وسجل الدولي الفرنسي هذا الموسم حتى الآن 11 هدفاً في 14 مباراة شارك فيه مع باريس سان جيرمان.