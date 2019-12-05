شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها، مساء غد الجمعة، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وضمت القائمة 20 لاعبًا، هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، سعد سمير.
خط الوسط: وليد سليمان، رمضان صبحي، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي «أفشة»، أليو ديانج، جيرالدو.
خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي، وليد أزارو، صلاح محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.