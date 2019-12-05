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فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها، مساء غد الجمعة، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 20 لاعبًا، هم:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، سعد سمير.

خط الوسط: وليد سليمان، رمضان صبحي، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي «أفشة»، أليو ديانج، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي، وليد أزارو، صلاح محسن.

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