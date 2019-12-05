شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: الأهلي جاهز لمواجهة الهلال.. وهدفنا النقاط الثلاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن أهمية مواجهة الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام غدًا الجمعة. ويستضيف الأهلي نظيره الهلال على أرضية ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية. Advertisements وقال رينيه فايلر، في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: «الفريق على موعد مع مباراة مهمة سنسعى خلالها لحصد النقاط الثلاث». وأضاف مدرب الأهلي: «الفريق يحترم جميع المنافسين وكل مباريات البطولة الأفريقية قوية للغاية». وواصل: «درست الهلال السوداني جيدًا طوال الفترة الماضية والفريق سيكون جاهزا لمواجهة الغد». واختتم فايلر: «الجهاز الفني قام بتجهيز اللاعبين بشكل جيد لمواجهة الهلال من خلال عمليات الاستشفاء التي تمت للاعبين لمواجهة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية».

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