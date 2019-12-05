شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف راتب شهرين للاعبين ومقدم العقد بعد «أول أغسطس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الهدوء والاستقرار لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك من جديد بعد انتهاء أزمة المستحقات المالية والرواتب الشهرية للاعبين، حيث تم إيداع راتب شهرين دفعة واحدة فى حسابات اللاعبين والذين قاموا بصرفها بالفعل، على أن يتم صرف الشهرين المتبقيين بجانب القسط الأول من مقدم العقد عقب انتهاء الفريق من مباراة أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا المقررة السبت المقبل على أرض ملعب استاد السلام. ووعد مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدم تراكم أى مستحقات أو رواتب شهرية للاعبين مرة ثانية مؤكدا أنه يسعى لتوفير الهدوء والاستقرار الفنى والمالى للاعبين من أجل التركيز فى المباريات، مثلما حدث فى افتتاح مباريات كأس مصر أمام الشرقية، وتمنى أن يلتزم اللاعبون بدورهم داخل المستطيل الأخضر فقط وعدم إقحام أنفسهم فى أى أمور أخرى متعهدا بعدم السماح بوجود أى معوقات أمامهم فى الفترة المقبلة. وطالب رئيس الزمالك اللاعبين بالقتال من أجل الفوز على أول أغسطس الأنجولى والعودة من جديد لصدارة المجموعة وتصحيح مسار الفريق فى المجموعة بعد تعثره فى الجولة الماضية أمام مازيمبى، مؤكدا أن مواجهة بطل الكونغو فى ملعبه أمام أى فريق محسومة لصالحه بسبب الحكام وعلاقتهم برئيس النادى، وبالتالى لابد أن يركز الجهاز الفنى واللاعبون، فى بدء المشوار الإفريقى، فى مواجهة بطل أنجولا. فى سياق متصل، وصلت أزمة حمدى النقاز لطريق مسدود بعدما رفضت إدارة النادى عودته أو الصلح معه بعد موقفه الأخير وفسخ عقده وأكد مرتضى منصور أن النقاز ضحك على نفسه وعلى الجميع وكذب الكذبة وصدقها وضحك بها على الإعلام وقال: النقاز ليس له مليم واحد لدى النادى بل حصل على القسط الثالث من قيمة عقده مبكرا رغم أنه مستحق له فى منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أن اللاعب لم يصن الجميل ووقفنا معه فى أزمة مدرسة ابنته وفى أزمة القبض عليه فى مدينة الشيخ زايد، فيما رفض اللاعب التعليق على الأزمة مؤكدا أنه أصبح لاعبا حرا وليست له علاقة بنادى الزمالك ولديه عروض من تركيا والسعودية. من جهة ثانية، سادت حالة من الارتياح بعد تخطى الفريق دور الـ32 بمسابقة كأس مصر وتأهله لدور الـ 16 بعد الفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ونجاح الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى، فى أول اختبار وتحقيقه أول فوز وتقديم أداء جيد ورجولى من اللاعبين. وأثنى الجهاز الفنى على عمر السعيد، مهاجم الفريق، الذى تحامل على نفسه ولعب المباراة مصابا بنزلة برد وسخونة شديدة ومعاناته من آلام فى الكلى اليسرى، لكنه تمسك باللعب وتم حقنه ببعض المسكنات لخوض اللقاء لعدم وجود مهاجم بديل فى ظل منح مصطفى محمد قسطا من الراحة بعد ضغط المباريات، وطالب المدير الفنى الجديد الجماهير بعدم القسوة على اللاعب ومراعاة ظروف مشاركته وهو مريض. من جانبه، أكد سامى الشيشينى، المدرب العام، أنه من الصعب جدا الآن الحكم على ظهور بصمته والجهاز الفنى الجديد على أداء ونتائج الفريق، مؤكدا أن الجهاز لديه مهمة ثقيلة من أجل تحقيق أهداف الإدارة وطموحات اللاعبين، خصوصا أن الفريق يعانى من بعض القصور البدنى والخططى الذى نسعى لتداركه خلال مباراتى أول أغسطس فى إفريقيا وبيراميدز فى الدورى وبعدهما يحق للجمهور الحكم على الجهاز الفنى وإن كان ضيق الوقت وضغط المباريات ضدنا. فى شأن آخر، تسبب الاتحاد الإفريقى (كاف) فى أزمة للمدير الفنى للزمالك كارتيرون أمس بعدما تم إبلاغ الجهاز الإدارى للنادى بتحديد موعد المؤتمر الصحفى لكارتيرون قبل موعده بساعتين فقط وتعارض موعد المؤتمر مع ميعاد مران الفريق.