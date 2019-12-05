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الأخضر السعودي يتأهل لنهائي كأس الخليج على حساب منتخب قطر

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره القطري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، ليتأهل إلى نهائي كأس الخليج ويضرب موعدًا مع البحرين.

وفاز الأخضر السعودي بهدف عبدالله الحمدان في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب الوكرة، ضمن نصف نهائي كأس الخليج المقام في قطر.

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