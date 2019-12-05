شكرا لقرائتكم ديسابر يطالب اتحاد الكرة بمراعاة مواعيد مباريات الدورى و الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح ديسابر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " Time sport " قائلا "اتحاد الكرة لم يراعي الأندية المصرية سواء في مواعيد مباريات الدوري أو الكأس ، و اتحاد الكرة يجب أن يحمي لاعبيه ، مبدياً إندهاشه كيف لفريق النجوم أن يلعب مباراة أول أمس في الدوري ويلعب مباراة اليوم " .
وأشار ديسابر أن الجهاز الفنى لبيراميدز نجح في التعامل مع ضغط المباريات خاصة أننا لدينا فرقتين وأي لاعب يستطيع أن يشارك بشكل أساسي .
وتعجب ديسابر قائلا " كيف أواجه الزمالك في الأسبوع السابع للدوري والفريق الأبيض مازالت لديه مباريات قبل الأسبوع السابع " .
حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا علي النجوم 6/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر ، أحرز أهداف بيراميدز كل من دودو الجباس هدفين في الدقيقتين " 19 و 56 " وإبراهيم حسن في الدقيقة 44 ، ومحمود السيد مدافع النجوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69 وعبد الله بكري في الدقيقة 75 ، وأخيرا جون انطوي في الدقيقة 84 ، بينما احرز هدف النجوم الوحيد نادر الطويلة في الدقيقة 14 من عمر المباراة.
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