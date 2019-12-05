شكرا لقرائتكم الأهلي يقيد سعد سمير أفريقيا وينتظر حسم 3 مقاعد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادي الأهلي قيد سعد سمير مدافع الفريق في القائمة الافريقية قبل مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد مسئولو الأهلي أنه بعد قيد سعد سمير يتبقى للفريق 3 أماكن شاغرة في القائمة الافريقية، بعد قيد 26 لاعب مع بداية الموسم ،و يحق للفريق قيدهم حتي يوم ٣١ يناير القادم.

Advertisements

ولجأ الأهلي لقيد سعد سمير بعد تعافيه من الاصابة ولتعويض الغيابات التي ضربت خط الدفاع في الفترة الأخيرة.

كان الأهلي قد قام بقيد 26 لاعباً هم :وقيد الأهلي 26 لاعباً فى القائمة الأفريقية وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.