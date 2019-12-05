شكرا لقرائتكم الأهلي يقيد سعد سمير في القائمة الإفريقية قبل مواجهة الهلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

في الوقت الذي استبعد فايلر من المواجهة 7 لاعبين وهم ، وأيمن أشرف للإيقاف، وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمود متولي للاصابة و حسام عاشور وعلي لطفي وصالح جمعة لأسباب فنية.

تصدر نادي الهلال السوداني ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بانتهاء الجولة الأولى، وبعد الفوز على بلاتينوم بهدفين مقابل هدف ، فيما خسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف ،فوز الهلال رفع رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد بلاتينوم عند لا شيء من النقاط فيما احتل الاهلي المركز الرابع.