شكرا لقرائتكم القيعى يوجه رسالة إلى جمهور الأهلى بعد حق الانتفاع بملعب السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى من جماهير الأهلى الاهتمام بملعب السلام الذى يستضيف مواجهة الأحمر والهلال السودانى غدا فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدروى أبطال أفريقيا.

ووجه القيعى رسالة إلى جمهور الأهلى عبر برنامج ملك وكتابة جاء مفادها :" أنت رايح ملعبك غدا حافظ على نظافته وقم بتسليمه كما دخلته لأن هذه تجربة ولها تداعيات رائعة متوقفة عليك انت وكل الناس عملت اللى عليها والباقى على جمهور الأهلى".

أعلن النادي الأهلي حصوله على ملعب السلام بحق انتقاع لمدة 25 عامًا كاملة، وذلك بالتعاون مع شركة "ستادات"، مع تغيير اسم الاستاد إلى استاد الأهلي، ووضع شعار النادي على ملعبه.

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