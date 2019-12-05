شكرا لقرائتكم إكرامى الشحات : لا يوجد حارس فى مصر يصلح لتمثيل الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل التقى "موقع "سوبركورة" مع إكرامى الشحات الذى يشرف حالياً على تدريب حراس الأهلى الشباب للحديث عن رأيه فى مستوى حراس مصر، ورأيه فى ابتعاد نجله شريف عن تشكيل القلعة الحمراء وموقف رمضان صبحى، من البقاء فى الأهلى أو الاحتراف، وغيرها من الأسرار التى يتم الكشف عنها لأول مرة.
ورد إكرامى على سؤال هل يحتاج الأهلى لتدعيم مركز حراسة المرمى فى يناير قائلا :" لا يوجد حارس مرمى فى مصر يصلح لتمثيل النادى الأهلى".
الجدير بالذكر أن إكرامى الشحات انضم لناشئي الأهلي عام 1969 وبعد أقل من عامين تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1971 ولعب أول مباراة ودية أمام السويس في فترة توقف النشاط الكروي بسبب الحرب وفاز الأهلي بنتيجة 5/1.
شارك إكرامى في أكثر من 300 مباراة مع الأهلى ليحطم الرقم القياسى الذي كان يحتفظ به حارس الأهلى القديم عادل هيكل الذي لعب 14 عاما متتالية وبات اكرامى من أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق الأول بالأهلى.
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