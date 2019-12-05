شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الهلال.. فايلر يحشد قوته الضاربة لموقعة دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الهلال أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. أعلنالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالناديقائمة الفريق استعدادا لمواجهةالمحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأهلي ضد الهلال وضمت القائمة 20 لاعبا هم :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي .

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خط الدفاع : أحمد فتحي ،رامي ربيعة ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير .

خط الوسط : وليد سليمان، رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو .

خط الهجوم : مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.