شكرا لقرائتكم بيراميدز يهزم النجوم 6 – 1 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على النجوم 6 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل كالتالى

حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر ،خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني ،خط الهجوم: محمد الجباس

Advertisements

وجاء تشكيل النجوم كالتالى

بينما جاء تشكيل فريق النجوم بقيادة رمضان السيد كالتالى : محمد أحمد ، محمود السيد ، أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، أحمد ابو الخير ، نادر محمد ، أحمد رفعت ، مهاب ياسر ، محمود صابر ، مصطفى السيد .