شكرا لقرائتكم ركلات الترجيح تقود البحرين إلى نهائي "خليجي" على حساب العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قادت ركلات الترجيح منتخب البحرين للتأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب تغلبه 5 - 3 على منتخب العراق يوم الخميس في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 - 2، حيث افتتح المنتخب العراقي التسجيل مبكرا عبر لاعبه مهند علي في الدقيقة السادسة، لكن عبدالله الهزاع أدرك التعادل سريعا للبحرين في الدقيقة 14.

وأعاد ابراهيم بايش المنتخب العراقي للمقدمة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 18، غير أن محمد جاسم مرهون أحرز هدف التعادل لمنتخب البحرين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسم بالتساوي على شوطين.

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ولم يفلح الوقت الإضافي في تغيير النتيجة، ليضطر المنتخبان للعب ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب البحريني الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وضرب منتخب البحرين موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي قطر والسعودية، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وكانت مباراة اليوم هي الثالثة بين المنتخبين في غضون ثلاثة أشهر، بعدما سبق أن لعبا في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية التي ستقام 2023، حيث تعادلا 1 - 1 ذهابا وبدون أهداف في الإياب.