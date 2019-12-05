زيارة بالغة الصعوبة لبايرن الجريح على أرض المتصدر









اسماء السيد - يطمح بوروسيا مونشنغلادباخ، متصدر الدوري منذ المرحلة السابعة، إلى توجيه ضربة معنوية كبيرة لبايرن ميونيخ حامل اللقب عندما يستقبله السبت في المرحلة 14 من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وبحال فوز مونشنغلادباخ سيبتعد بفارق سبع نقاط عن الفريق البافاري رابع الترتيب راهنا والذي سيطر على الدوري في المواسم السبعة الماضية.

ويملك مونشنغلادباخ تنوعا هجوميا اذ توزعت اهدافه الـ28 في الدوري على عشرة لاعبين وعشرون من أهدافه سجلها اربعة مهاجمين هم السويسري بريل ايمبولو، باتريك هيرمان والفرنسيان الحسن بليا وماركوس تورام.

في المقابل، يعوّل بايرن بشكل كبير على هدافه البولندي الخارق روبرت ليفاندوفسكي صاحب 16 هدفا من اصل 34 لفريقه (47%).

كما عاد الى الواجهة المهاجم توماس مولر المبعد على أيام المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه وهو يظهر تفاهما كبيرا مع البولندي الذي قال "يكون الوضع أسهل وتوماس الى جانبي. يساعدني كثيرا، نكمل بعضنا البعض. يتقدم توماس دوما نحو مرمى الخصم بكثير من الحركة. يكون لدينا لاعب اضافي دوما في منطقة الخصم عندما يلعب، احصل على المساحة ولا اواجه دوما مدافعَين أو ثلاثة".

ويسعى مونشنغلادباخ للاستفادة من غياب المدافعين نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز بسبب الإصابة والمعنويات المهزوزة للاعبي النادي البافاري عقب الخسارة الاخيرة على ارضهم ضد باير ليفركوزن 1-2 وهي الثالثة لهم هذا الموسم والثانية في اربع مباريات.

وبسقوطه أمام ليفركوزن، مني المدرب الموقت هانزي فليك الذي حل بدلا من كوفاتش، بأول هزيمة له.

ولا يكتفي مونشنغلادباخ بهجوم ناجع بل بدفاع هو الثاني في الدوري وراء فولفسبورغ وستكون مهمته صعبة بمواجهة ليفاندوفسكي صاحب 16 هدفا في 13 مباراة في الدوري والراغب بالعودة الى التسجيل بعد صيامه امام ليفركوزن.

ولا يملك بايرن رصيدا مريحا في ارض مونشنغلادباخ الذي خرج فائزا ست مرات في آخر 16 مباراة، وهي افضل نتيجة لفريق من البوندسليغا امام بايرن ميونيخ.

ويعول لاعبو المدرب ماركو روزه، بديل ديتر هيكينغ مطلع الموسم، على الهجمات المرتدة للوصول الى منطقة الحارس الدولي مانويل نوير.

ويخوض مونشنغلادباخ افضل مواسمه منذ احرازه اللقب في 1977، ويواجه بايرن متصدرا للمرة الاولى منذ 1997.

وتتركز الانظار مجددا على لايبزيغ المتألق والفائز في مبارياته الاربع الاخيرة، ما رفعه الى مركز الوصافة بفارق نقطة عن مونشنغلادباخ.

ويملك فريق المدرب الشاب يوليان ناغلسمان صاحب أقوى هجوم (36 هدفا) وثاني أفضل دفاع (15).

ويستضيف لايبزيغ المنتشي من تأهله للمرة الاولى إلى الادوار الاقصائية في دوري الابطال، هوفنهايم الثامن.

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وبفوزه الاخير على أونيون برلين انضم شالكه الى المنافسين على الصدارة وعلى بعد ثلاث نقاط من بوروسيا مونشنغلادباخ. ويحل الفريق "الأزرق الملكي" السبت على باير ليفركوزن السابع والفائز بثنائية الجامايكي ليون بايلي على بايرن في الجولة السابقة.

أما بوروسيا دورتموند الخامس والمرشح القوي للمنافسة على اللقب فيستقبل فورتونا دوسلدورف المتواضع، فيما يفتتح هرتا برلين في المباراة الثانية لمدربه الجديد يورغن كلينسمان المرحلة الجمعة على أرض اينتراخت فرانكفورت العاشر.

الجمعة:

(19:30) اينتراخت فرانكفورت - هرتا برلين

السبت:

(14:30) بوروسيا دورتموند - فورتونا دوسلدورف

اوغسبورغ - ماينتس

فرايبورغ - فولفسبورغ

لايبزيغ - هوفنهايم

بوروسيا مونشنغلادباخ - بايرن ميونيخ

(17:30) باير ليفركوزن - شالكه

الأحد:

(14:30) أونيون برلين - كولن

(17:00) فيردر بريمن - بادربورن