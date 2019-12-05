شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قيد سعد سمير ..يتبقى للأهلي 3 أماكن في القائمة الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو النادي الأهلي قيد سعد سمير مدافع الفريق في القائمة الافريقية قبل مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد مسئولو الأهلي أنه بعد قيد سعد سمير يتبقى للفريق 3 أماكن شاغرة في القائمة الافريقية، بعد قيد 26 لاعب مع بداية الموسم ،و يحق للفريق قيدهم حتي يوم 31 يناير المقبل.

ولجأ الأهلي لقيد سعد سمير بعد تعافيه من الاصابة ولتعويض الغيابات التي ضربت خط الدفاع في الفترة الأخيرة.

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كان الأهلي قد قام بقيد 26 لاعباً هم :وقيد الأهلي 26 لاعباً فى القائمة الأفريقية وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.