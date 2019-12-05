شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فايلر يضم 20 لاعب لقائمة الأهلى أستعدادا لموجهة الهلال السودانى فايلر يضم 20 لاعب لقائمة الأهلى أستعدادا لموجهة الهلال السودانى فايلر: جاهزون للهلال السوداني.. ولا بديل عن النقاط الثلاث رامي ربيعة: نخوض مباراة الهلال علي قلب رجل واحد لحصد النقاط الثلاثة الزمالك يُنهى مرانه بتقسيمة استعداداً لمواجهة أول أغسطس فى أول مران لكارتيرون فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر تطبيق تذكرتي وتحديد أسعار التذاكر Advertisements كارتيرون: نركز فى الوقت الحالي على تحقيق نتائج طيبة.. وعبور أول أغسطس البداية بيراميدز يسحق النجوم 6 / 1 في كأس مصر المصري يكتسح قنا برباعية ويواجه المقاولون العرب في دور الـ 16 بكأس مصر أولى المفاجآت.. أبو قير يطيح بالإنتاج الحربي من كأس مصر بركلات الترجيح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.