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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرعى: الاتحاد السكندرى حقق بطولتي سلة فى 3 أشهر.. وتدريب المنتخب شفوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع أحمد مرعى المدير الفنى لفريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى أن يعيد البطولات مرة أخرى إلى زعيم الثغر ، بعد ان توج الفريق ببطولة دورى المرتبط بالفوز على الجزيرة فى المباريات النهائية ، لتعود البطولة إلى أحضان عروس البحر المتوسط بعد غياب 5 سنوات عن الإسكندرية.
حرص الخليج 365 على محاورة أحمد مرعى ثعلب كرة السلة ، لمعرفة كواليس تتويج سيد البلد بالبطولة المحلية .
مدرب سلة الاتحاد
هل كان تتويج الاتحاد بالدورى المرتبط "صدفة " أم تم الترتيب لذلك ؟
أكيد طبعا كان عندنا أهداف، الأول اللعب على كل البطولات ، و تكوين فريق يستمر لسنوات قادمة ، بدأنا منذ شهر أغسطس ، الإعداد للبطولة وشاركنا فى دورة الحريرى الدولية وكذلك البطولة العربية ، والتى رغم المنافسة القوية بها، إلإ أن الاتحاد توج باللقب ، ليكون لقب المرتبط ثانى بطولة للاتحاد فى 3 أشهر فقط.
ما أصعب المواجهات التى قابلتها فى البطولة ؟
مباريات النهائى أمام كلا من سبورتنج و الزمالك و الجزيرة ، ذهاب وعودة ، لكننا بفضل الله استطعنا تحقيق العلامة الكاملة ، و الفوز فى المباريات الستة ، بالإضافة إلى ضعف مستوى فريق الـ 18 سنة ، فكان علينا أن نكون على قدرالمسئولية ونحقق البطولة لإسعاد الجماهير .ما أهم التعليمات التى طلبتها من اللاعبين خلال البطولة ؟
قبل كل مباراة أخطرهم اننا نلعب مباريات كؤوس، ولا بديل عن الفوز ، وبالفعل كانوا على قدر المسئولية ونفذوا كل ما طٌلب منهم رغم الضغوط التى تعرضوا لها .
احمد مرعى خلال تتويج سبورتنج باحد البطولات
وما دور مجلس الإدارة ؟
المجلس بالكامل يدعم الفريق ، و لا يتركنا قبل المباريات ، كما أن محمد مصيلجى رئيس النادى ألتقى مع الفريق فى غرفة الملابس قبل مباراة النهائى ، وحثهم على الفوز و التكاتف لحصد اللقب ، لتكون بداية العودة الى قمة البطولات .كم تبلغ قيمة المكافأة التى يحصل عليها اللاعبون بعد التتويج بالبطولة ؟
رئيس النادى مسافر السعودية وبعد عودته سيتم عقد جلسة معه للاتفاق على تكريم الفريق بعد تحقيق بطولتى الدورى و البطولة العربية
احمد مرعى
ما اخر تطورات تولى منصب المدير الفنى للمنتخب؟
لم يتم الحديث معى بشكل رسمى ، كله حوار شفوى ، و لكن ينقص عقد جلسة رسمية مع مسئولى اتحاد كرة السلة لتحديد سياسة المنتخب وأهدافه ، و من ثم الاستقرار على الجهاز المعاون ، لتكون الجلسة فنية رسمية .
احمد مرعى 2
ما الهدف الذى يسعى أحمد مرعى لتحقيقه مع الاتحاد السكندرى ؟
نستع حاليا لبطولة السوبر، و هدفى اعادة اللقب الغائب منذ عام 2010، ليكون البداية للمشوار الحقيقى والذى سيبدأ بكأس مصر، ومن بعده تتوالى البطولات فى قلعة الشاطبى .
مرعى مدرب الاتحاد
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