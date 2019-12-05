شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرعى: الاتحاد السكندرى حقق بطولتي سلة فى 3 أشهر.. وتدريب المنتخب شفوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع أحمد مرعى المدير الفنى لفريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى أن يعيد البطولات مرة أخرى إلى زعيم الثغر ، بعد ان توج الفريق ببطولة دورى المرتبط بالفوز على الجزيرة فى المباريات النهائية ، لتعود البطولة إلى أحضان عروس البحر المتوسط بعد غياب 5 سنوات عن الإسكندرية.

حرص الخليج 365 على محاورة أحمد مرعى ثعلب كرة السلة ، لمعرفة كواليس تتويج سيد البلد بالبطولة المحلية .



مدرب سلة الاتحاد

هل كان تتويج الاتحاد بالدورى المرتبط "صدفة " أم تم الترتيب لذلك ؟

أكيد طبعا كان عندنا أهداف، الأول اللعب على كل البطولات ، و تكوين فريق يستمر لسنوات قادمة ، بدأنا منذ شهر أغسطس ، الإعداد للبطولة وشاركنا فى دورة الحريرى الدولية وكذلك البطولة العربية ، والتى رغم المنافسة القوية بها، إلإ أن الاتحاد توج باللقب ، ليكون لقب المرتبط ثانى بطولة للاتحاد فى 3 أشهر فقط.

ما أصعب المواجهات التى قابلتها فى البطولة ؟

مباريات النهائى أمام كلا من سبورتنج و الزمالك و الجزيرة ، ذهاب وعودة ، لكننا بفضل الله استطعنا تحقيق العلامة الكاملة ، و الفوز فى المباريات الستة ، بالإضافة إلى ضعف مستوى فريق الـ 18 سنة ، فكان علينا أن نكون على قدرالمسئولية ونحقق البطولة لإسعاد الجماهير .

ما أهم التعليمات التى طلبتها من اللاعبين خلال البطولة ؟

قبل كل مباراة أخطرهم اننا نلعب مباريات كؤوس، ولا بديل عن الفوز ، وبالفعل كانوا على قدر المسئولية ونفذوا كل ما طٌلب منهم رغم الضغوط التى تعرضوا لها .

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احمد مرعى خلال تتويج سبورتنج باحد البطولات

وما دور مجلس الإدارة ؟

المجلس بالكامل يدعم الفريق ، و لا يتركنا قبل المباريات ، كما أن محمد مصيلجى رئيس النادى ألتقى مع الفريق فى غرفة الملابس قبل مباراة النهائى ، وحثهم على الفوز و التكاتف لحصد اللقب ، لتكون بداية العودة الى قمة البطولات .

كم تبلغ قيمة المكافأة التى يحصل عليها اللاعبون بعد التتويج بالبطولة ؟

رئيس النادى مسافر السعودية وبعد عودته سيتم عقد جلسة معه للاتفاق على تكريم الفريق بعد تحقيق بطولتى الدورى و البطولة العربية



احمد مرعى

ما اخر تطورات تولى منصب المدير الفنى للمنتخب؟

لم يتم الحديث معى بشكل رسمى ، كله حوار شفوى ، و لكن ينقص عقد جلسة رسمية مع مسئولى اتحاد كرة السلة لتحديد سياسة المنتخب وأهدافه ، و من ثم الاستقرار على الجهاز المعاون ، لتكون الجلسة فنية رسمية .



احمد مرعى 2

ما الهدف الذى يسعى أحمد مرعى لتحقيقه مع الاتحاد السكندرى ؟

نستع حاليا لبطولة السوبر، و هدفى اعادة اللقب الغائب منذ عام 2010، ليكون البداية للمشوار الحقيقى والذى سيبدأ بكأس مصر، ومن بعده تتوالى البطولات فى قلعة الشاطبى .