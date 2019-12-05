شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد تنس الطاولة يصدر بيانا رسميا تعليقا على إيقاف عمومية الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن البيان شرح التفاصيل الكاملة حول حيثيات لجوء بعض أعضاء مجلس الإدارة لمركز التحكيم والتسوية لإيقاف انعقاد الجمعية العمومية من أجل تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى على رأسها محاولة إلغاء بند تطبيق الثمانى سنوات . Advertisements

اتحاد تنس الطاولة (2)

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