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رئيس اتحاد تنس الطاولة يصدر بيانا رسميا تعليقا على إيقاف عمومية الغد

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد تنس الطاولة يصدر بيانا رسميا تعليقا على إيقاف عمومية الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تضمن البيان شرح التفاصيل الكاملة حول حيثيات لجوء بعض أعضاء مجلس الإدارة لمركز التحكيم والتسوية لإيقاف انعقاد الجمعية العمومية من أجل تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى على رأسها محاولة إلغاء بند تطبيق الثمانى سنوات . 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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