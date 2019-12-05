الأهلي يقيد سعد سمير أفريقيا ويستبعد 7 لاعبين من مواجهة الهلال السوداني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو النادي الأهلي قيد سعد سمير مدافع الفريق في القائمة الافريقية قبل مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها غداً الجمعه والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا. في الوقت الذي استبعد فايلر من المواجهة 7 لاعبين وهم ، وأيمن أشرف للإيقاف، وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمود متولي للإصابة وحسام عاشور وعلي لطفي وصالح جمعة لأسباب فنية. Advertisements يتصدر نادي الهلال السوداني ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بانتهاء الجولة الأولى، وبعد الفوز على بلاتينوم بهدفين مقابل هدف ، فيما خسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف ،فوز الهلال رفع رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد بلاتينوم عند لا شيء من النقاط فيما احتل الاهلي المركز الرابع.

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