شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيد سعد سمير أفريقيا ويستبعد 7 لاعبين من مواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر
في الوقت الذي استبعد فايلر من المواجهة 7 لاعبين وهم ، وأيمن أشرف للإيقاف، وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمود متولي للإصابة وحسام عاشور وعلي لطفي وصالح جمعة لأسباب فنية.
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