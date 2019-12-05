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شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج فى المجموعة الأولى والأهلى فى الثانية بالبطولة الإفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فيما يخص سبورتنج فيقع في المجموعة الأولى بجانب انتركلوب الانجولى بالإضافة إلى ام اف بى النيجيري .
ومن المقرر أن يلتقى سبورتنج مع انرجى بطل بنين فى افتتاح البطولة .
البطولة الإفريقية لأندية سيدات كرة السلة
البطولة الإفريقية لأندية سيدات كرة السلة
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