شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج فى المجموعة الأولى والأهلى فى الثانية بالبطولة الإفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما يخص سبورتنج فيقع في المجموعة الأولى بجانب انتركلوب الانجولى بالإضافة إلى ام اف بى النيجيري . Advertisements ومن المقرر أن يلتقى سبورتنج مع انرجى بطل بنين فى افتتاح البطولة .

البطولة الإفريقية لأندية سيدات كرة السلة



البطولة الإفريقية لأندية سيدات كرة السلة

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