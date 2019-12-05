شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تبحث تكريم المنتخب الأوليمي بعد الفوز ببطولة افريقيا والصعود للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
يعقد مسئولو بريزنتيشن اجتماعات مكثفة مع نظرائهم في إتحاد الكرة ، لبحث طريقة التكريم المناسبة والموعد الأفضل، الذي يراعي الأرتباطات و المسابقات الكروية المختلفة.
وتعمل شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي دائما على دعم الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، والوقوف خلف الفرق واللاعبين الذين يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية، ايماناً بدور الشركة في النهوض بالرياضة المصرية وتوفير الدعم للأندية والمنتخبات الوطنية.
ونجحت شركة بريزنتيشن في تنظيم حفلات القرعة والافتتاح والختام لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة، بشكل رائع نال استحسان الجميع داخل القارة الافريقية، لتؤكد الشركة ريادتها في مجال التنظيم والتسويق الرياضي.
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