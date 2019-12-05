شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تبحث تكريم المنتخب الأوليمي بعد الفوز ببطولة افريقيا والصعود للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث شركة بريزنتيشن سبورت برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي ، تكريم منتخب مصر الأوليمبي، بعد انجاز الفوز ببطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والتي أقيمت في مصر مؤخراً، بالإضافة للتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

يعقد مسئولو بريزنتيشن اجتماعات مكثفة مع نظرائهم في إتحاد الكرة ، لبحث طريقة التكريم المناسبة والموعد الأفضل، الذي يراعي الأرتباطات و المسابقات الكروية المختلفة.

Advertisements

وتعمل شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي دائما على دعم الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، والوقوف خلف الفرق واللاعبين الذين يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية، ايماناً بدور الشركة في النهوض بالرياضة المصرية وتوفير الدعم للأندية والمنتخبات الوطنية.

ونجحت شركة بريزنتيشن في تنظيم حفلات القرعة والافتتاح والختام لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة، بشكل رائع نال استحسان الجميع داخل القارة الافريقية، لتؤكد الشركة ريادتها في مجال التنظيم والتسويق الرياضي.