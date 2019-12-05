شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال : سعداء باللعب ضد الأهلي " بطل القرن" ..و 150 مليون يشجعون الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صلاح آدم المدير الفني لنادي الهلال السوداني أن اللعب غداً أمام الأهلي المصري سيكون لقاء ممتع وصعب على الفريقين.

ويستضيف الأهلي فى التاسعة مساء غداً الجمعه باستاد الأهلي " السلام سابقاً" فريق الهلال السوداني فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

تابع صلاح أدم فى المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي الأهلي يحمل أمال 150 مليون مشجع ، واللعب أمامه سيكون صعب لأن اللقاء مقام على ملعبه ووسط جمهوره والمباراة أمام أحد أفضل فرق القارة وبطل القرن ، ولكننا نحمل أمال 37 مليون مشجع أيضاً ونبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية.

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أضاف المدير الفني للهلال السوداني أنه سعيد بالتواجد فى مصر ، مؤكداً أنه خاض معسكر جيد وتدرب علي ملعب اتحاد الشرطة ، مؤكداً أنه يتفق مع الأهلي على تطبيق خاصية حكم الفيديو ولكن تطبيقها فى معظم الدول الأفريقية سيكون صعب بسبب الإمكانيات.

تصدر نادي الهلال السوداني ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بانتهاء الجولة الأولى، وبعد الفوز على بلاتينوم بهدفين مقابل هدف ، فيما خسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف ،فوز الهلال رفع رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد بلاتينوم عند لا شيء من النقاط فيما احتل الاهلي المركز الرابع.