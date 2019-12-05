ديسابر ينتقد ضغط المباريات.. ويؤكد: "لدي عدد كافي من اللاعبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه يعاني من ضغط المباريات، وهو ما يؤثر على الجانب الفني والبدني للفريق.

وأشار ديسابر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون سبورت، بعد مواجهة بيراميدز والنجوم، أن فريقه لعب في الكونفدرالية منذ أيام معدودة قبل مواجهة كأس مصر اليوم الخميس، ثم الاستعدادا سريعا لمواجهة الزمالك في الجولة المقبلة بالدوري.

وأضاف: "لعب مباراة كل 4 أيام ليس مشكلة، ولكن يجب أن نعلم التوقيتات بشكل مسبق".

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وحقق بيراميدز الفوز على حساب النجوم بسداسية مقابل هدف وحيد، ليتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.

وأضاف: "لدينا عددًا كافيا من اللاعبين، والجميع سيشارك، وعلى اللاعبين أن يتحلوا بعقلية محترفة، وبمجرد إشراك أي لاعب في المباراة يؤدي بكل طاقته، وهم يتفهمون ذلك".

واختتم: "لدي 25 لاعب جاهزين بالفعل استطيع أن اتعامل معهم جميعا، وفي المباراة المقبلة، سيعود بعض اللاعبين لبدء المباريات".