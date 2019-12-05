مدرب أول أغسطس عن مواجهة الزمالك: الجولة الأولى ستزيد صعوبة المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس الأنجولي، أن فريقه حضر إلى القاهرة من أجل الفوز على الزمالك في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وقال يوفيتش في مؤتمر صحفي ،اليوم الخميس، أنه يعلم جيدا أن الفريق المنافس قام بتغيير المدرب مؤخرا، وشدد على أن المباراة صعبة لكلا الفريقين .

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وأضاف أن فريقه يتطلع لتحقيق الفوز ، خاصة بعد أن تعادل في الجولة الأولي مع فريق زيسكو الزامبي.

وتابع أن نتيجة مباراة الفريقين في الجولة الأولى ستزيد من صعوبة المباراة، لأن الزمالك فريق كبير يلعب للفوز ويسعى للحصول على الثلاث نقاط كما أن الزمالك مرشحا للفوز باللقب ونفس الأمر بالنسبة لفريقه.

وكان الزمالك خسر صفر / 3 أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي في أول مبارياته بالمجموعة الثانية بالمسابقة الأفريقية.