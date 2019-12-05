إيفرتون يعلن إقالة مدربه بعد خماسية ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، إقالة ماركو سيلفا المدير الفني للفريق، بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق.

وأوضح إيفرتون في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن إدارة النادي قررت توجيه الشكر للمدرب بعد 18 شهرًا من توليه المسؤولية متمنين له مستقبل أفضل.

ويتولى المسؤولية دونكان فيرجسون المسؤولية مؤقتا، على أن يقود الفريق أمام تشيلسي في المباراة المقررة يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

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وأوضح بيان النادي، أنه يستهدف التعاقد مع مدرب بشكل دائم في أقرب وقت ممكن.

وعانى إيفرتون من سوء النتائج، حيث يحل في المركز الـ18، برصيد 14 نقطة، من 4 فوز، وتعادلين و9 هزائم.

وتلقى إيفرتون هزيمة في المباراة الأخيرة أمام ليفربول بخماسية مقابل هدفين.