بيراميدز يكتسح النجوم في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حقق بيراميدز فوزًا كاسحًا على النجوم بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن مرحلة دور الـ32 من كأس مصر على ستاد الدفاع الجوي.

جاء الهدف الأول في اللقاء من خلال نادر محمد في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بعدما صوب كرة من ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء أسكنها في شباك أحمد الشناوي.

وتعادل بيراميدز سريعًا في الدقيقة 19 من عمر المباراة من خلال دودو الجباس بعد عرضية من محمد فاروق استقبلها برأسية، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز إبراهيم حسن الهدف الثاني لبيراميدز بعدما تبادل التمرير مع الجباس وسددها يسارية من داخل منطقة الجزاء.

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وأضاف الجباس الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 58 من خلال رأسية أخرى بعد عرضية لعبها عمر لعيوني من الجانب الأيسر.

وأحرز مصطفى السعيد محمود الهدف الرابع لصالح بيراميدز عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 68 بعدما حاول ابعاد ركنية قادمة من الجانب الأيمن فأسكنها في شباك فريقه.

ومن ركنية أخرى استقبل عبدالله بكري ركنية قادمة من الجانب الأيسر برأسية في شباك النجوم بالدقيقة 75، ثم اختتم جون أنتوي حفل الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 84، من صناعة عمر لعيوني، حيث استقبل بشكل رائع وسددها في شباك النجوم.

وبدأ بذلك وصيف النسخة الماضية من كأس مصر مشوار النسخة الجديد بانتصار كبير، يستعد بعده لمواجهة الفائز من الإسماعيلي والإعلاميين.