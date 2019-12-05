20 لاعبا بقائمة الأهلي أمام الهلال.. غياب القائد وعودة سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني اللأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب حسام عاشور قائد الفريق، وعلي معلول للإصابة، وأيمن أشرف للإيقاف، فيما عاد سعد سمير لدعم دفاع الفريق.

كما عاد الغائبين عن مواجهة الأهلي أمام بني سويف الأخيرة في الكأس، رمضان صبحي، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، ومحمد مجدي أفشة، وجونيور أجايي، وعمرو السولية.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي

Advertisements

خط الدفاع: أحمد فتحي، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وسعد سمير

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج

الوسط الهجومي: : وليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة، وجيرالدو .

خط الهجوم : مروان محسن، وجونيور أجايي، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

وخسر الأهلي المباراة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، فيما فاز الهلال على حساب بلاتينيوم ستارز بهدفين لهدف.