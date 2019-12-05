الإعلان عن أسعار تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلنت منصة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك أول أغسطس يوم السبت في الجولة الثانية بعد أن كان قد خسر مباراة الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد أمام مازيمبي بطل الكونغو.
وبحسب بيان رسمي من شركة تذكرتي فإن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور توصلت لاتفاق مع الشركة التي يترأسها منتصر النبراوي أن تكون قيمة تذاكر الدرجة الثالثة يسار جنيها و75 للدرجة الثانيه و100 جنية للدرجة الأولى يسار، و200 جنية للمقصورة الجانبية و300للمقصورة الرئيسية.
وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود "فان اى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى، في الوقت الذي سيتم تسليم الفاي آي دي والتذاكر عبر فروع اورانج فيما تم اضافة منفذ في نادي الزمالك وبالتحديد عند البوابة المطلة على شارع جامعة الدول العربية.
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