ربيعه عن مواجهة الهلال: حضور الجماهير سيعطينا دافعا قويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد رامي ربيعه لاعب النادي الأهلي، أن وجود الجماهير أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، سيكون دافع قوي للاعبين.

وقال ربيعه في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الهلال، إن الفريق يردي بشكل جيد مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ويأمل في مواصلة المشوار بنفس الأداء.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال السوداني، في تمام التاسعة مساء الجمعة على ستاد السلام.

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ووافق الأمن على زيادة عدد الحضور الجماهيري للمباراة ليسمح بتواجد 15 ألف متفرج.

وأكمل ربيعه: "نحترم كافة فرق المجموعة، خسرنا المباراة الأولى ونركز جدا في المباريات المقبلة، ونلعب الكرة الطبيعية للنادي الأهلي".

وخسر الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، فيما حقق الهلال فوزًا أمام بلاتينوم ستارز بهدفين لهدف.