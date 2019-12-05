فايلر: دوري الأبطال يتسم بالقوة.. ويجب أن نعود بعد الهزيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تتسم بالقوة، مشيراً إلى أن كل المنافسين يتمتعون بالقوة.
ويلعب الأهلي مع الهلال مساء الجمعة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.
وأضاف فايلر :"دوري الأبطال بطولة قوية تضم منافسين أقوياء، ليس الهلال السوداني فقط هو الوحيد الذي يتمتع بقوة كبيرة".
ورفض فايلر الإجابة عن إمكانية نقل تدريبات الفريق من مختار التتش إلى استاد السلام بعد تفعيل اتفاقية انتفاع القلعة الحمراء بالملعب لمدة 25 سنة.
وتابع مدرب الأهلي :"أعرف الكثير عن فريق الهلال لقد درست المنافس جيداً وهذا هو عملي، يجب أن نعمل بقوة للعودة بعد الهزيمة في المباراة السابقة".
وأردف فايلر :"كل فريق يتمتع بنقاط قوة، أحترم الجميع على حد سواء، في شمال إفريقيا أو في الجنوب".
وأنهى فايلر :"أتقبل أي صعوبات وأتأقلم على أي وضع، أعمل على تعويض الغيابات، لا يوجد شيء اسمه غيابات، أي لاعب متاح يمكن أن يشارك".
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