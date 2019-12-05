بريزنتيشن تبحث تكريم المنتخب الأوليمي بعد الصعود للأولمبياد

تبحث شركة بريزنتيشن سبورت برئاسة منتصر النبراوي ،تكريم المنتخب الوطني الأوليمبي، بعد انجاز الفوز ببطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والتي أقيمت في مصر مؤخراً، بالإضافة للتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

ويعقد مسئولو بريزنتيشن اجتماعات مكثفة مع نظرائهم في إتحاد الكرة ،لبحث طريقة التكريم المناسبة والموعد الأفضل، الذي يراعي الأرتباطات و المسابقات الكروية المختلفة.

وتعمل شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي دائما على دعم

ونجحت شركة بريزنتيشن في تنظيم حفلات القرعة والافتتاح والختام لبطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة، بشكل رائع نال استحسان الجميع داخل القارة الافريقية، لتؤكد الشركة ريادتها في مجال التنظيم والتسويق الرياضي.

،لبحث طريقة التكريم المناسبة والموعد الأفضل، الذي يراعي الأرتباطات و المسابقات الكروية المختلفة.وتعمل شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي دائما على دعم الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، والوقوف خلف الفرق واللاعبين الذين يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية، ايماناً بدور الشركة في النهوض بالرياضة المصرية وتوفير الدعم للأندية والمنتخبات الوطنية.ونجحت شركة بريزنتيشن في تنظيم حفلات القرعة والافتتاح والختام لبطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة، بشكل رائع نال استحسان الجميع داخل القارة الافريقية، لتؤكد الشركة ريادتها في مجال التنظيم والتسويق الرياضي.

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