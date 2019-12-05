تدريبات ترفيهية للاعبي الأهلي بالمران الأخير قبل لقاء الهلال

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات ترفيهية مساء اليوم في المران الأخير استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا. وجاء أداء

اللاعبين لفقرة التدريبات الترفيهية، في إطار النزول بالحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية التي يحصل عليها الفريق، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد السلام في ثاني مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

