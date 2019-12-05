عمرو عاشور : طموح الأهلي كبير في بطولة إفريقيا للسلة

تحدث عمرو عاشور المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج عن قرعة بطولة إفريقيا والتي أوقعت سبورتنج في المجموعة الأولى .

وقال عاشور أن القرعة أوقعت النادي الأهلي في مجموعة وسبورتنج في مجموعة أخرى لأننا مستضيفي البطولة وهذا طبيعي أن يشارك كل فريق في مجموعة منفصلة ونتمنى

أن نقابل الأهلي في نهائي البطولة.وعن المجموعة الأولى، قال: معنا فريق انيرجي البنيني وانتر كلوب الأنجولي إلى جانب الفريق النيجيري وهي فرق قوية جدًا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمركز الأول في المجموعة وتتمنى أن يحصد الأهلي المركز الأول حتى نلتقي في نهائي البطولة.وواصل مدرب سبورتنج: انتر كلوب هو اقوي فريق سيواجهنا في المجموعة وأيضًا الفريق الموزمبيقي بطل البطولة في نسختها الأخيرة سيكون منافس صعب على البطولة والبطولة ستكون كلها قوية لا يوجد بها مباراة سهلة أو ضعيفة. وأتم حديثه موضحًا: هدفنا كبير جدًا فنحن نتمنى ان نحصد كأس العالم ليست بطولة إفريقيا فقط ونعد أن نبذل أفضل مجهود لتحقيق البطولة.