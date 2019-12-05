استعدادًا لرينجرز النيجيري. معسكر مغلق للمصري بالاسكندرية غداً

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر غداً الجمعة في معسكر مغلق بأحد فنادق الاسكندرية وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره اينوجو رينجرز النيجيري

والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الاسكندرية.

كان المصري قد توجه إلى مقر اقامته بأحد فنادق السويس عقب نهاية مباراته أمام القناة

بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز المصري برباعية نظيفة ، حيث خضع اللاعبون لجلسات التأهيل والاستشفاء قبل تناول وجبة العشاء ثم الصعود لغرفهم لنيل قسط من الراحة قبل السفر صباخ غداً الأحد إلى الاسكندرية استعدادا لبدء المعسكر المغلق.