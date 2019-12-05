ربيعة: جماهير الأهلي سلاحنا في مواجهة الهلال غدًا

أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز

غدا وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارة المباراة أمام النجم الساحلي التونسي .

وأوضح أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدا لحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية . وأعرب

ربيعة عن سعادته بخوض مباراة الغد أمام جماهير الأهلي مؤكدًا انها تبقى خير دافع معنوي للاعبين من أجل تحقيق الفوز، وأنه يتمنى إن يكون التوفيق حليف الفريق في مباراة الهلال التي استعد لها الفريق بشكل جيد .

وأضاف مدافع الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف المنشود غدا بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.