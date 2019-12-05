إيهاب جلال : سعيد بأداء أيمن ندا وأحمد عادل والمرحلة المقبلة تستلزم جاهزية كل اللاعبين

أعرب الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به الثنائي أيمن ندا وأحمد عادل “ميسي” خلال مباراة اليوم، مضيفاً أن الثنائي قد ظهرا بمستوى طيب للغاية خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق قبل سفرهالى موريتانيا لملاقاة نواذيبو بالكونفيدرالية ، مؤكداً أنه ما زال لديهما الكثير والكثير ، وأشار الكابتن ايهاب جلال أن المرحلة المقبلة تستلزم جاهزية جميع اللاعبين خاصةً في ظل ضغط المباريات.
وعن استعدادات الفريق للمباراة المقبلةأمام اينوجو رينجرز النيجيري أكد الكابتن ايهاب جلال أن الفريق سيتوجه إلى الاسكندرية صباح غداً، مضيفاً أنه شاهد العديد من المباريات لفريق رينجرز وخاصة مباراته الأخيرة أمام بيراميدز التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف ، مؤكداً أن نتيجة تلك المباراة خادعة لشكل كبير خاصةً في ظل طرد أحد لاعبي الفريق النيجيري خلال الشوط الأول.
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