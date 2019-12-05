تعرف على مواعيد ومواجهات دور الـ 16 بكأس مصر لليد مواليد 2002

اختتمت اليوم الخميس منافسات دور 32 بكأس مصر لكرة اليد مرتبط للمحترفين مواليد 2002، للموسم الجاري، وشهدت تأهل فريقي الزمالك والأهلي لدور ثمن النهائي. جدير بالذكر أن دور ثمن نهائي "دور 16" لكأس مصر سيقام الخميس الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري. وستكون مواجهات دور الـ 16 على النحو التالي : الأهلي يستضيف باكوس في الثانية ظهرًا. الشمس يستضيف الترسانة في السادسة مساءً. مدينة نصر يستضيف الزهور في السادسة مساءً. بركة السبع يستضيف الزمالك في الثانية ظهرًا. هليوليدو والطيران في السادسة مساءًا. الأوليمبي يستضيف الحوار في الرابعة عصرًا. سموحة يستضيف طلائع الجيش في الرابعة عصرًا. سبورتنج يستضيف حدائق الأهرام في الرابعة عصرًأ. وجاءت نتائج مباريات دور 32 بكأس مصر مواليد ٢٠٠٢ على النحو التالي : Advertisements فوز الاهلى على م ش دمنهور بنتيجه 24/34 فوز الزمالك على المعادى بنتيجه 32/35 فوز باكوس على الدلنجات بنتيجه 0/10 فوز الترسانه على م ش زناره بنتيجه 18/35 فوز حدائق الاهرام على اسوان بنتيجه 6/20 فوز سموحه على هليوبلس بنتيجه 29/30 فوز الطيران على اتحاد الشرطه بنتيجه 32/36 فوز الزهور على الجزيره بنتيجه 28/30 فوز الحوار على طنطا بنتيجه 22/29 فوز سبورتنج على البنك الاهلى بنتيجه 27/29 فوز الأوليمبى على اصحاب الجياد بنتيجه 27/28 جدير بالذكر أن الأهلي تغلب على الزمالك بنتيجة 28-25، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي بمسابقة دوري مرتبط للمحترفين مواليد 2002.

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