طاقم حكام سوداني بقيادة الفاضل محمد حسين لإدارة مباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيري

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى والتي تجمع بين المصري وضيفه اينوجو رنيجرز النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل

على ستاد الاسكندرية إلى طاقم تحكيم دولي سوداني بقيادة الفاضل محمد حسين حكمًا للساحة ومعه كل من عمر حامد محمد أحمد مساعدًا أول وعبد الجابر محمد عبد الجابر مساعدًا ثانيا، وصبري محمد فضل حكمًا رابعًا.

فيما أسندت لجنة المسابقات مهام مراقب المباراة إلى الصومالي أمير حسن ، بينما يتولى الاريتري يوهانس غيرماي مهام مراقب الحكام ، ويقوم التنزاني باراكا كيزوجوتو بمهام المنسق العام للمباراة.