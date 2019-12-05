سموحة ٢٠٠٤ يتعادل سلبيا مع الزمالك في ببطولة الجمهورية

تعادل فريق سموحة مواليد ٢٠٠٤ لكرة القدم مع الزمالك بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات الجولةالثانية عشر من بطولة الجمهورية .
لعب سموحه معظم فترات الشوط الثاني بتسعه لاعبين بعد طرد محمد شريفمودى ، محمود ماهر فى الدقيقتين ٧٠ ، ٨٠ .
بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحه إلى ٩ نقاط . وكان سموحه حقق الاسبوع الماضي الفوز علي الحضرة بعشرة أهداف مقابل لا شيء
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