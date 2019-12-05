رؤوف عبدالقادر: مجموعة متوازنة للأهلي ببطولة افريقيا لسيدات السلة

تحدث رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن مشاركة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي في منافسات بطولة إفريقيا.
وقال عبد القادر أنه تحدث مع الفنيين لانهم على دراية أكبر بتوزيع القوى الفنية في القارة السمراء فأخبروه أن القرعة متوازنة بوجود حامل النسخة السابقة من البطولة في مجموعةالنادي الأهلي ووجود الوصيف مع فريق سبورتنج في نفس مجموعته.
وواصل مدير النشاط الرياضي بالأهلي حديثه موضحًا أن أغلب فرق البطولة قوية بما فيها الفريقين الكاميروني والأنجولي وهو ما سيزيد من قوة المنافسة، متمنيًا كل التوفيق للفريقين الذين يمثلوا مصر.
وعن وقوع الأهلي مع الفريق الموزمبيقي صاحب اللقب في نسخة البطولة الأخيرة، قال: صحيح أن الأهلي يشارك لأول مرة في البطولة الأفريقية مرة ولكن النادي الأهلي سيظل الأهلي بغض النظر عن أي شيء نحن سنلعب بروح الفانلة الحمراء ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا.
وأتم عبد القادر حديثه: نرجو من الله أن تنجح مصر في تنظيم هذه البطولة وتعكس الصورة الحضارية للدولة أمام العالم كله.
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