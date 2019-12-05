أهداف مباراة السعودية وقطر في خليجي 24

فاجأ المنتخب السعودي مضيفه القطري بهدف مُباغت في الشوط الأول من مباراتهما معًا في نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعد مرور 28 دقيقة من بداية الشوط الأول.
وسجل هدف تقدم السعودية “عبد الله الحمدان” من متابعة لكرة عرضية أرسلت من الرواق الأيمن واصطدمت في أحد مدافعي المنتخب القطري، لينقض عليها الحمدان قبل الحارس سعد الشيب الذي خرج بشكل خاطيء من مرماه.
وأهدر المنتخب القطري فرصة هدف التقدم في الدقائق الـ10 الأولى، عندما أخطأ هداف الفريق “المعز علي” كرة عرضية داخل منطقة الستة ياردات، بوضعها بـ “قصبة الساق” اليسرى بدلاً من وضعها بباطن القدم، لتمر جوار القائم الأيمن للمرمى السعودي.
وفشلت قطر في تعديل النتيجة على مدار الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز السعودية 1-0 لتتأهل إلى النهائي المقرر له يوم الثامن من ديسمبر الجاري.
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أهداف السعودية وقطر
هدف السعودية الأول “عبد الله الحمدان”
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