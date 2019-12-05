بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 24

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث حي ومباشر لمباراة “لحظة بلحظة” لمباراة القمة بين السعودية وقطر اليوم الخميس 5-12-2019 لحساب نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

السعودية ترشحت إلى هذه المرحلة كأول المجموعة الثانية بعد فوزين متتاليين على البحرين وسلطنة عمان، قبل أن تخسر في المباراة الافتتاحية أمام الكويت (1/3).

وبنفس السيناريو تأهل المنتخب القطري لكن كثاني المجموعة الأولى، فقد خسر العنابي في الافتتاح من العراق 2/1، وفاز فيما بعد على اليمن والإمارات بنتائج عريضة.

Advertisements

السعودية 1-0 قطر

???? ملعب الجنوب (الوكرة)

انتهت

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

✋ أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة السعودية ضد قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2019.

???? محمود ماهر، مُستمر معكم في تغطية أحداث مباريات نصف النهائي، بعد تغطية مباراة العراق والبحرين في النصف نهائي الأول الذي انطلق بعد عصر اليوم الخميس في ملعب جاسم بن حمد التابع لنادي السد (اضغط هنا لقراءة تفاصيل المباراة كاملة).

المباراة تقام على ملعب الجنوب في الوكرة، وهو أحد ملاعب مونديال قطر 2022، ولأول مرة يخوض عليه منتخب قطر الأول مباراة دولية.

بعد قليل التشكيل الرسمي لكلا الفريقين..

???????? تشكيلة قطر اليوم: سعد الشيب – بيدرو – خوخي بوعلام – طارق سلمان – عبد الكريم حسن – سالم الهاجري – كريم بوضياف – عبد العزيز حاتم – حسن الهيدوس – المعز علي – أكرم عفيف.

???????? تشكيلة السعودية اليوم: فواز القرني – سلطان الغنام – محمد خبراني – حسن تمبكتي – ياسر الشهراني – نواف العابد – عبد الله عطيف – عبد الإله المالكي – محمد كنو – عبد الرحمن الحمدان – فراس البريكان.

المباراة تنطلق بعد 15 دقيقة..الجميع ينتظر انتهاء ركلات جزاء البحرين والعراق الآن.

???????? منتخب البحرين الطرف الأول في نهائي كأس الخليج (خليجي 24) بعد تحقيقه للفوز على العراق بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/5.

البحرين التي ترشحت إلى نصف النهائي بفارق الأهداف عن سلطنة عمان في دور المجموعات، تعادلت في الوقت الأصلي والإضافي للقاء أمام العراق بنتيجة 2/2، وكادت تسجل هدفًا بواسطة المهاجم البرازيلي المجنس “تياجو فرنانديز” في نهاية الشوط الإضافي الأول لولا براعة حارس مرمى العراق. (اضغط هنا لقراءة تفاصيل مباراة البحرين والعراق)

1″ صافرة البداية..الدقيقة الأول الآن من مباراة السعودية وقطر..

3″ بداية حذرة للغاية في هذه المباراة

4″ ???????? المعلق التونسي عصام الشوالي في البث المباشر على قناة بي إن سبورتس غير المشفرة.

5″ مرور أول خمس دقائق من المباراة ولا شيء يذكر على المرميين.

6″ منتخب السعودية يضغط على حائز الكرة بشكل مبكر من وسط ملعب قطر.

6″ الاستحواذ أكثر لصالح السعودية حتى هذه اللحظة..ويبدو أن هناك رغبة في رد الاعتبار من هزيمة أمم آسيا التي جرت في الإمارات.

7″ ???????????? أوووووووووووووه!!! على عكس سير اللعب وسيطرة السعودية..قطر تهدر فرصة هدف مؤكدة!

7″ توزيييعة رهيبة من بيدرو داخل منطقة جزاء السعودية، تجد المعز علي الذي حاول تحويلها بباطن القدم اليسرى لكنها ارتطمت في “قصبة” الساق ليفشل في توجيهها وتذهب جوار القائم الأيمن لمرمى السعودية..يا لها من محاولة خطيرة!.

10″ الخطورة أكثر لصالح قطر خاصةً من الجهة اليمنى بقيادة بيدرو، وأحيانًا عبد العزيز حاتم يميل إلى تلك الجهة.

إليكم في الصور التالية تكتيك قطر والسعودية اليوم مع التشكيلة من ستوديو قناة beIN