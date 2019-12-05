بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 24

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث حي ومباشر لمباراة “لحظة بلحظة” لمباراة القمة بين السعودية وقطر اليوم الخميس 5-12-2019 لحساب نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.
السعودية ترشحت إلى هذه المرحلة كأول المجموعة الثانية بعد فوزين متتاليين على البحرين وسلطنة عمان، قبل أن تخسر في المباراة الافتتاحية أمام الكويت (1/3).
وبنفس السيناريو تأهل المنتخب القطري لكن كثاني المجموعة الأولى، فقد خسر العنابي في الافتتاح من العراق 2/1، وفاز فيما بعد على اليمن والإمارات بنتائج عريضة.
السعودية 1-0 قطر
???? ملعب الجنوب (الوكرة)
انتهت
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- ✋ أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة السعودية ضد قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2019.
- ???? محمود ماهر، مُستمر معكم في تغطية أحداث مباريات نصف النهائي، بعد تغطية مباراة العراق والبحرين في النصف نهائي الأول الذي انطلق بعد عصر اليوم الخميس في ملعب جاسم بن حمد التابع لنادي السد (اضغط هنا لقراءة تفاصيل المباراة كاملة).
- المباراة تقام على ملعب الجنوب في الوكرة، وهو أحد ملاعب مونديال قطر 2022، ولأول مرة يخوض عليه منتخب قطر الأول مباراة دولية.
- بعد قليل التشكيل الرسمي لكلا الفريقين..
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???????? تشكيلة قطر اليوم: سعد الشيب – بيدرو – خوخي بوعلام – طارق سلمان – عبد الكريم حسن – سالم الهاجري – كريم بوضياف – عبد العزيز حاتم – حسن الهيدوس – المعز علي – أكرم عفيف.
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???????? تشكيلة السعودية اليوم: فواز القرني – سلطان الغنام – محمد خبراني – حسن تمبكتي – ياسر الشهراني – نواف العابد – عبد الله عطيف – عبد الإله المالكي – محمد كنو – عبد الرحمن الحمدان – فراس البريكان.
- المباراة تنطلق بعد 15 دقيقة..الجميع ينتظر انتهاء ركلات جزاء البحرين والعراق الآن.
- ???????? منتخب البحرين الطرف الأول في نهائي كأس الخليج (خليجي 24) بعد تحقيقه للفوز على العراق بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/5.
- البحرين التي ترشحت إلى نصف النهائي بفارق الأهداف عن سلطنة عمان في دور المجموعات، تعادلت في الوقت الأصلي والإضافي للقاء أمام العراق بنتيجة 2/2، وكادت تسجل هدفًا بواسطة المهاجم البرازيلي المجنس “تياجو فرنانديز” في نهاية الشوط الإضافي الأول لولا براعة حارس مرمى العراق. (اضغط هنا لقراءة تفاصيل مباراة البحرين والعراق)
- 1″ صافرة البداية..الدقيقة الأول الآن من مباراة السعودية وقطر..
- 3″ بداية حذرة للغاية في هذه المباراة
- 4″ ???????? المعلق التونسي عصام الشوالي في البث المباشر على قناة بي إن سبورتس غير المشفرة.
- 5″ مرور أول خمس دقائق من المباراة ولا شيء يذكر على المرميين.
- 6″ منتخب السعودية يضغط على حائز الكرة بشكل مبكر من وسط ملعب قطر.
- 6″ الاستحواذ أكثر لصالح السعودية حتى هذه اللحظة..ويبدو أن هناك رغبة في رد الاعتبار من هزيمة أمم آسيا التي جرت في الإمارات.
- 7″ ???????????? أوووووووووووووه!!! على عكس سير اللعب وسيطرة السعودية..قطر تهدر فرصة هدف مؤكدة!
- 7″ توزيييعة رهيبة من بيدرو داخل منطقة جزاء السعودية، تجد المعز علي الذي حاول تحويلها بباطن القدم اليسرى لكنها ارتطمت في “قصبة” الساق ليفشل في توجيهها وتذهب جوار القائم الأيمن لمرمى السعودية..يا لها من محاولة خطيرة!.
- 10″ الخطورة أكثر لصالح قطر خاصةً من الجهة اليمنى بقيادة بيدرو، وأحيانًا عبد العزيز حاتم يميل إلى تلك الجهة.
- إليكم في الصور التالية تكتيك قطر والسعودية اليوم مع التشكيلة من ستوديو قناة beIN
- 15″ مرور أول ربع ساعة في المباراة..والسعودية تعمل على الاستحواذ وتمرير الكرة أكثر من اللازم دون تهديد واضح، بينما تشن قطر هجمات خطيرة ومركزة بين الفينة والأخرى سواء من لعب منظم أو من مرتدات.
- 16″ ???????? بوووووووم…سعد الشيب ينقذ مرمى قطر من تصويبة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة من اللاعب فارس البريكان الذي استهل السجل التهديفي السعودي في هذه الدورة أمام الكويت.
- 28” ⚽️ جووووووووول.. السعودية تتقدم في النتيجة بالهدف الاول عن طريق عبدالله حمدان بعد هفوة قاتلة مزدوجة من مدافع العنابي وحارس المرمي سعد الشيب.
- 41″ السيطرة لا تزال للسعودية من بعد الهدف، مع مناوشات على فترات لمنتخب قطر.. اليوم السعودية غير، مستوى الفريق في تصاعد مستمر.
- 45″ أووووو تمريرة عظيمة من أكرم عفيف يفتح بها الملعب لتذهب كرته على الجهة اليمنى، وتمرر داخل منطقة الجزاء نحو عبد العزيز حاتم الذي يصوووووووب من لمسة واحدة بباطن القدم في منتصف المرمى ليمسك بها الحارس السعودي بسهولة.
- 45+3″ الحكم احتسب ثلاث دقائق وقت بدل من ضائع.
- 45+4″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم السعودية 1-0.
- إلى الاستراحة ☕️????
- اضغط هنا لمشاهدة هدف عبد الله الحمدان
- 45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني
- 48″ العصبية تغلب على أداء لاعبي منتخب قطر في مستهل الشوط الثاني.
- 50″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب وسط قطر “أكرم عفيف”.
- 53″ ⚠️ بطاقة صفراء أولي لمنتخب السعودية لقلب الدفاع “محمد الخبراني”.
- 61″ ???? أوووووووووووو…أخطر فرصة في المباراة لمنتخب قطر، كادت تكون هدف التعادل!
- 61″ ???????? الكرة سُددت من عبد العزيز حاتم في المرمى مباشرة من ركلة ركنية (واو) لترتطم في القائم الأيمن البعيد ثم ترتد في جسد حارس مرمى السعودية وتخرج ليشتتها الدفاع.
- 64″ ???? هتان باهبري يأخذ مكان نواف العابد في تشكيلة السعودية
- 71″ ⚠️ هتان باهبري يتحصل على بطاقة صفراء بعد 6 دقائق من نزوله
- 73″ تصووووووويبة من بيدرو ترتطم في عبد الإله المالكي الذي سقط متأثرًا بإصابة
- 74″ ???? تغيير جديد لمنتخب قطر بخروج بيدرو ميجيل ونزول إسماعيل محمد
- 76″ ???? خروج سالم الهاجري ونزول محمد مونتاري في آخر تغييرات قطر
- 77″ ???? زياد الصحبي يأخذ مكان صاحب هدف السعودية “عبد الله حمدان”
- 80″ ضغط شرس من قطر في منتصف ملعب السعودية .. أكثر من 20 دقيقة اللعب منحصر في منطقة جزاء السعودية.
- 82″ ???????? بوووووووووم … كنو كاد يُسجل الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تصويبة قوية للغاية داخل منطقة الجزاء تصطدم في المقص الأيسر لمرمى قطر، وعبد الله عطيف يُتابعها بتسديدة جميلة لتخرج إلى ركنية.
- 85″ ????????♂️ أوووووووووووه..يا لها من فرصة مؤكدة للتسجيل، كرة عرضية من اليمين يحولها أكرم عفيف برأسية قوية لكنها تعلو عارضة مرمى السعودية بياردة واحدة!
- 87″ ???? شجار بين المعز علي وعبد الله عطيف على حدود منطقة جزاء قطر
- 88″ باهبري يتعرض لعرقلة علي قوس منطقة جزاء قطر والحكم يشير باستمرار اللعب
- 89″ تصوووووويبة من عبد الكريم حسن من حوالي 30 ياردة، ذهبت ضعيفة بعض الشيء في يد حارس السعودية القرني.
- 90+ الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع.
- 90+3″ ضغط رهيب من قطر..أما السعودية فتواصل التركيز على الهجمات المضادة.
- 90+4″ ما هذا الدفاع يا رونار؟ دفااااااع رهيب من السعودية، وتشتيت مثالي لكل كرة عرضية وجدار عازل على حدود منطقة الجزاء أمام كل التسديدات.
- 90+5″ صافرة نهاية اللقاء بفوز السعودية 1-0 وتأهلها إلى النهائي لتواجه البحرين.
- ???????????????? ألف مبروك لجمهور كرة القدم السعودية هذا التأهل بعد البداية المخيبة أمام الكويت، وحظ أوفر لمنتخب قطر في المباريات القادمة بتصفيات أمم آسيا 2023.
- قطر كانت هزمت السعودية في مجموعات أمم آسيا 2019 بهدفين دون رد، فكان فوز السعودية اليوم أفضل رد ممكن على تلك الهزيمة.
- وصلنا إلى نهاية هذا البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة القمة بين السعودية وقطر..نراكم في مباريات أخرى إن شاء الله.
- إلى اللقاء..وسهرة سعيدة ????
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