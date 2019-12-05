بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق والبحرين في نصف نهائي خليجي 24

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يقدم لكم الخليج 365 بث ومشاهدة لحظة بلحظة لأحداث مباراة العراق والبحرين، اليوم الخميس 5-12-2019، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.
تنطلق بعد عصر اليوم مباريات نصف نهائي خليجي 24 بهذه المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، بعد 48 ساعة فقط من انتهاء مرحلة دور المجموعات، التي شهدت تألق كبير لمنتخب العراق.
يحتض ستاد جاسم بن حمد التابع لنادي السد القطري هذه المباراة التي ستقام قبل ثلاث ساعات ونصف من المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 24 التي ستجمع قطر بالسعودية على ملعب ستاد الجنوب التابع لنادي الوكرة.
وتُعد هذه المباراة هي الثانية بين العراق والبحرين في أقل من شهر بعدما تعادلا من دون أهداف في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، عندما أقيمت المباراة على ستاد عُمان الدولي في سلطنة عُمان.
العراق 2-2 (4-5 ر.جزاء) البحرين
???? جاسم بن حمد (نادي السد-قطر)
انتهت
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بعشاق كرة القدم العراقية والبحرينية في هذا البث المكتوب لحظة بلحظة لمباراة نصف نهائي خليجي 24.
- ???? سيكون معكم في هذه المباراة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365، فكونوا معنا.
- ???? الفريقان تواجها في كأس خليجي 23 الذي أقيم على الأراضي الكويتية، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، سجل جمال راشد للبحرين في الدقيقة 79، وعدل مهند عبد الرحيم كرار النتيجة في الدقيقة 88.
- ???????? التعادل هو سمة مباريات العراق والبحرين منذ عام 2011 حتى الآن، ففي 10 مباريات تعادلا 7 مرات، من بينهم مباراة نصف نهائي خليجي 21 في البحرين التي انتهت بفوز العراق 2/4 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1/1.
- ???? أول لقاء جمع العراق بالبحرين يرجع إلى عام 1966 في بطولة كأس العرب الثالثة، وانتهت المباراة بفوز أسود الرافدين بنتيجة 10-1، وظلا دون أي مواجهة بعدها حتى عام 1976 في كأس خليجي 4 بقطر، وفاز منتخب العراق بنتيجة 1/4.
- ???? اللجنة المنظمة لكأس خليجي 24 حددت استضافة ملعب “جاسم بن حمد” لهذه المباراة فور انتهاء دور المجموعات يوم الثلاثاء..هناك محاولة لتجربة أكبر كم ممكن من الملاعب قبل كأس العالم للأندية هذا الشهر بمشاركة الهلال والترجي وليفربول وفلامينجو.
- ⚽️ هداف العراق في هذه البطولة هو لاعب وسط نادي القوة الجوية العراقي “محمد قاسم” عندما سجل ثنائية في الافتتاح أمام قطر.
- ⚽️ هداف البحرين في البطولة هو ذو الأصل البرازيلي لاعب نادي المحرق البحريني “تياجو فيرنانديز” عندما شارك كبديل أمام الكويت في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
- ???? التشكيل الرسمي لكل فريق يأتيكم بعد قليل..
- تياجو الذي تألق في الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة البحرين والكويت في دور المجموعات يبدأ كأساسي اليوم
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تشكيلة البحرين اليوم: سيد شبر – محمد عادل – أحمد بوغمار – عبد الله الهزاع – وليد الحيام – محمد الحردان – محمد عبد الوهاب – سيد ضياء – عبد الوهاب المالود – محمد مرهون – تياجو فيرنانديز.
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تشكيلة العراق اليوم: جلال حسن – علي فائز – أحمد إبراهيم – ميثم جبار – علاء مهاوي – أمجد عطوان – صفاء هادي – علي عدنان – علاء عبد الزهرة – إبراهيم بايش – مهند علي.
- 1″ صافرة بداية اللقاء..
- 6″ ⚽️ جووووووووول مُبكر لمنتخب العراق عن طريق “ميمي”! يا لها من بداية سريعة ونارية للقاء.
- 6″ ???? مُهند علي تابع تسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها “علاء عبد الزهرة” من حوالي 23 ياردة، سقطت من يد حارس مرمى البحرين “سيد شبر”، ليضعها مهند من داخل منطقة الستة ياردات في الشباك.
- 8″ ⚠️ بطاقة صفراء لمهند علي بسبب مُبالغته في الاحتفال مع الجمهور لوقت طويل.
- 14″ ⚽️ جوووووووول..هدف التعادل لمنتخب البحرين 1/1 الآن، رأسية نموذجية من قلب الدفاع عبد الله الهزاع بعد ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى لمرمى العراق.
- 18″ ⚽️⚽️ جوووووووول…هدف تقدم العراق “إبراهيم بايش” وضع الكرة من فوق رأس الحارس المتقدم بشكل خاطيء على حافة منطقة الجزاء.
- 20″ تكتيك العراق اليوم 4-3-3 وهذا يُحدث بعض الفراغات في خط دفاع العراق عند الهجمات المرتدة.
- 21″ تكتيك البحرين اليوم 4-2-3-1 وتتحول في الوضع الدفاعي إلى 4-3-2-1، لكن ثلاثي خط الوسط لا ينكمش مع قلبي الدفاع لحماية العمق، وهذا ما تسبب في الهدف الثاني للعراق.
- 22″ دعونا نتابع ونرى كيف سيتعامل المدير الفني للبحرين مع مجريات اللقاء وكيف سيغيره كما غير مباراة الكويت قبل يومين.
- 35″ ???? بووووووم .. تصويبة قوية بعيدة المدى من قائد المنتخب البحريني “وليد الحيام” من مسافة 30 ياردة، تمر من فوق المقص الأيمن لمرمى العراق.
- 36″ محاولات البحرين قليلة على مرمى العراق..وهناك حالة من الرضا للعراقيين بهذه النتيجة حتى الآن.
- 37″ ???? ???? تغيير إضطراري لمنتخب العراقي بسبب إصابة “أمجد عطوان” ونزول اللاعب رقم 16 “محمد رضا”.
- 45″ ثلاث دقائق وقت بدل من ضائع..
- 45″ العراق في طريقه للخروج متقدمًا بهدفين لهدف..
- 45+1 ⚠️ بطاقة صفراء جديدة لمنتخب العراق للقائد “علاء عبد الزهرة” بعد عرقلة خشنة في خط الوسط
- 45+2″ ⚽️ جووووووووووووول راااااااائع للبحرين…يا له من هدف ملعوب لمرهون. 2/2.
- 45+3 ???? قلب الدفاع البحريني ينفذ الركلة الحرة غير المباشرة التي حصلت عليها البحرين من علاء عبد الزهرة…رقم 5 “أحمد بوغمار” يرسل كرة طويلة جميلة نحو محمد مرهون داخل منطقة جزاء العراق، تسلمها مرهون على صدره وسددها بطريقة فنية رائعة في شباك العراق.
- 45+3″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
- ???? ???? شوط أول جميل ومثير بين الفريقين..الآن إلى الاستراحة.
- 45″ انطلاق الشوط الثاني..أهلاً بكم من جديد
- 50″ لا يزال التعادل سيد الموقف 2/2.
- 59″ تسديدة سيئة من لاعب العراق علاء مهاوي بالقدم اليمنى من حوالي 25 ياردة.
- 64″ ???? نزول أحد نجوم مباراة البحرين والكويت “جاسم الشيخ” بدلاً من محمد عبد الوهاب.
- 65″ اللعب منحصر بشكل كبير في خط الوسط وإلتحامات كثيرة بين اللاعبين.
- 67″ ???? خروج علاء عبد الزهرة الذي تراجع مستواه البدني بصورة واضحة ونزول شريف عبد الكاظم بدلاً منه.
- 70″ دخلنا في آخر 20 دقيقة..هل يدوم التعادل حتى نهاية المباراة ونلجأ لأشواط إضافية؟
- 75″ حذر كبير من كلا الطرفين، هناك تخوف من هدف مُباغت من خطأ ما، لهذا الكل يلعب بحذر.
- 84″ أخطاء..رميات تماس..لعب تعاوني..خوف غريب من لاعبي الفريقين في شن أي هجمات وفتح المساحات.
- 88″ صحيح لا توجد أحداث مثيرة لكتابتها الآن، لكن كل شيء سيتغير في الوقت الإضافي ومن ثم في ركلات الجزاء!
- 90″ صافرة نهاية المباراة بالتعادل 2/2 .. والآن وصلنا إلى الأشواط الإضافية.
- استراحة قليلة ونعود.
- 90″ انطلاق الشوط الإضافي الأول من المباراة.. بالتوفيق للفريقين، نتمنى أن تنتهي في الوقت الإضافي كي يكون هناك متسع من الوقت للاستراحة قبل لقاء السعودية وقطر.
- 97″ هجمة خطييييييييرة .. ميمي سوى الهوايل في دفاعات البحرين، راوغ واخترق ومهد أمام شريف كرة جميلة، لكن شريف سددها فوق العارضة بعيدة. العراق كان قريب جدًا من تسجيل هدف قاتل يؤهله إلى النهائي.
- 99″ الحكم الياباني استعان بتقنية VAR قبل احتساب ركلة ركنية للبحرين، كان يعتقد أن هناك مخالفة ضد مدافع العراق داخل منطقة الجزاء، لكنه أقر في النهاية بركنية.
- 100″ ????????????❤️ جمهور منتخب العراق يردد كلمة واحدة “بالروح بالدم نفديك يا عراق”.. الله عليكم يا عراقيين!
- 105″ ???? أووووووووووووووه..أخطر فرص المباراة منذ مدة طويلة لمنتخب البحرين، كرة عرضية من اليمين، يرتقي لها تياجو فوق مدافع العراق، ويصوووووووب بالرأس في المرمى، لكن لحسن حظ الحارس تذهب في مكانه ليمسك بها بسهولة.
- 105+2″ ???? صافرة نهاية الشوط الإضافي الأول..ولا يزال التعادل سيد الموقف.
- 105″ بداية الشوط الإضافي الثاني..البحرين على اليسار ، والعراق على اليمين.
- 119″ لا جديد يذكر ولا قديم يُعاد.. المباراة في طريقها نحو ركلات الجزاء، الفريقان موافقان على التعادل، وهو التعادل الثامن بينهما في آخر 11 مباراة منذ عام 2011!.
- 120″ العراق يضغط بقوة لحسم اللقاء لصالحه في آخر دقيقة..فرصتان في أقل من دقيقة، الأولى لمهند علي فشل في تسديدها من لمسة واحدة أو استلامها داخل منطقة الجزاء، بعدها قام علي عدنان بارسال كرة عرضية من ركنية نموذجية غير مستغلة كذلك من المهاجمين!
- 120+1″ دقيقة واحدة كوقت بدل من ضائع.
- 120+2 ???? صافرة نهاية الشوط الإضافي الثاني..وإلى ركلات الجزاء الترجيحية.
- بداية ركلات الجزاء الترجيحية ???? ???? ????
- التعادل في ركلات الجزاء الترجيحية حتى الآن 3/3!
- ???????? البحرررررررررين تنتصر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4/5…ألف ألف مبروك ترشح البحرين، وحظ أوفر لمنتخب العراق.
- ???? تفاصيل ركلات الجزاء:
- ✅ ركلة ناجحة لمنتخب البحرين “الهردان”
- ✅ ركلة ناجحة لمنتخب العراق “علي عطية”
- ✅ ركلة ناجحة لمنتخب البحرين “جاسم الشيخ”
- ✅ ركلة ناجحة لمنتخب العراق “ضرغام إسماعيل”
- ✅ ركلة ناجحة لمنتخب البحرين “محمد مرهون”
- ✅ ركلة ناجحة لمنتخب العراق “بايش”
- ✅ ركلة ناجحة لمنتخب البحرين “تياجو فرنانديز”
- ❌ ركلة فاشلة لمنتخب العراق “محمد قاسم” وضعها خارج المرمى على اليسار والحارس اتجه إلى اليمين!
- ✅ ركلة ناجحة لمنتخب البحرين “علي مدن” يُسجل ركلة الحسم بتأهل البحرين إلى نهائي خليجي 24.
- ???????? ???? البحرين تنجح في رد اعتبارها من خسارة نصف نهائي خليجي 23 أمام العراق بنفس الطريقة “ركلات الجزاء”.
- إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر الكتابي لمباراة البحرين والعراق، الآن نتجه إلى ملعب الوكرة لمتابعة مباراة السعودية وقطر للتعرف على الطرف الثاني من المباراة النهائية لخليجي 24.
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