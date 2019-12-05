بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق والبحرين في نصف نهائي خليجي 24

يقدم لكم الخليج 365 بث ومشاهدة لحظة بلحظة لأحداث مباراة العراق والبحرين، اليوم الخميس 5-12-2019، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

تنطلق بعد عصر اليوم مباريات نصف نهائي خليجي 24 بهذه المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، بعد 48 ساعة فقط من انتهاء مرحلة دور المجموعات، التي شهدت تألق كبير لمنتخب العراق.

يحتض ستاد جاسم بن حمد التابع لنادي السد القطري هذه المباراة التي ستقام قبل ثلاث ساعات ونصف من المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 24 التي ستجمع قطر بالسعودية على ملعب ستاد الجنوب التابع لنادي الوكرة.

وتُعد هذه المباراة هي الثانية بين العراق والبحرين في أقل من شهر بعدما تعادلا من دون أهداف في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، عندما أقيمت المباراة على ستاد عُمان الدولي في سلطنة عُمان.

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العراق 2-2 (4-5 ر.جزاء) البحرين

???? جاسم بن حمد (نادي السد-قطر)

انتهت

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بعشاق كرة القدم العراقية والبحرينية في هذا البث المكتوب لحظة بلحظة لمباراة نصف نهائي خليجي 24.

???? سيكون معكم في هذه المباراة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365، فكونوا معنا.

???? الفريقان تواجها في كأس خليجي 23 الذي أقيم على الأراضي الكويتية، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، سجل جمال راشد للبحرين في الدقيقة 79، وعدل مهند عبد الرحيم كرار النتيجة في الدقيقة 88.

???????? التعادل هو سمة مباريات العراق والبحرين منذ عام 2011 حتى الآن، ففي 10 مباريات تعادلا 7 مرات، من بينهم مباراة نصف نهائي خليجي 21 في البحرين التي انتهت بفوز العراق 2/4 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1/1.

???? أول لقاء جمع العراق بالبحرين يرجع إلى عام 1966 في بطولة كأس العرب الثالثة، وانتهت المباراة بفوز أسود الرافدين بنتيجة 10-1، وظلا دون أي مواجهة بعدها حتى عام 1976 في كأس خليجي 4 بقطر، وفاز منتخب العراق بنتيجة 1/4.

???? اللجنة المنظمة لكأس خليجي 24 حددت استضافة ملعب “جاسم بن حمد” لهذه المباراة فور انتهاء دور المجموعات يوم الثلاثاء..هناك محاولة لتجربة أكبر كم ممكن من الملاعب قبل كأس العالم للأندية هذا الشهر بمشاركة الهلال والترجي وليفربول وفلامينجو.

⚽️ هداف العراق في هذه البطولة هو لاعب وسط نادي القوة الجوية العراقي “محمد قاسم” عندما سجل ثنائية في الافتتاح أمام قطر.

⚽️ هداف البحرين في البطولة هو ذو الأصل البرازيلي لاعب نادي المحرق البحريني “تياجو فيرنانديز” عندما شارك كبديل أمام الكويت في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

???? التشكيل الرسمي لكل فريق يأتيكم بعد قليل..

تياجو الذي تألق في الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة البحرين والكويت في دور المجموعات يبدأ كأساسي اليوم

تشكيلة البحرين اليوم: سيد شبر – محمد عادل – أحمد بوغمار – عبد الله الهزاع – وليد الحيام – محمد الحردان – محمد عبد الوهاب – سيد ضياء – عبد الوهاب المالود – محمد مرهون – تياجو فيرنانديز.

تشكيلة العراق اليوم: جلال حسن – علي فائز – أحمد إبراهيم – ميثم جبار – علاء مهاوي – أمجد عطوان – صفاء هادي – علي عدنان – علاء عبد الزهرة – إبراهيم بايش – مهند علي.

1″ صافرة بداية اللقاء..

6″ ⚽️ جووووووووول مُبكر لمنتخب العراق عن طريق “ميمي”! يا لها من بداية سريعة ونارية للقاء.

6″ ???? مُهند علي تابع تسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها “علاء عبد الزهرة” من حوالي 23 ياردة، سقطت من يد حارس مرمى البحرين “سيد شبر”، ليضعها مهند من داخل منطقة الستة ياردات في الشباك.

8″ ⚠️ بطاقة صفراء لمهند علي بسبب مُبالغته في الاحتفال مع الجمهور لوقت طويل.

14″ ⚽️ جوووووووول..هدف التعادل لمنتخب البحرين 1/1 الآن، رأسية نموذجية من قلب الدفاع عبد الله الهزاع بعد ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى لمرمى العراق.

18″ ⚽️⚽️ جوووووووول…هدف تقدم العراق “إبراهيم بايش” وضع الكرة من فوق رأس الحارس المتقدم بشكل خاطيء على حافة منطقة الجزاء.

20″ تكتيك العراق اليوم 4-3-3 وهذا يُحدث بعض الفراغات في خط دفاع العراق عند الهجمات المرتدة.

21″ تكتيك البحرين اليوم 4-2-3-1 وتتحول في الوضع الدفاعي إلى 4-3-2-1، لكن ثلاثي خط الوسط لا ينكمش مع قلبي الدفاع لحماية العمق، وهذا ما تسبب في الهدف الثاني للعراق.

22″ دعونا نتابع ونرى كيف سيتعامل المدير الفني للبحرين مع مجريات اللقاء وكيف سيغيره كما غير مباراة الكويت قبل يومين.